BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A relatora da CPI do 8 de Janeiro, Eliziane Gama (PSD-MA), entregará nesta terça-feira (24) ao ministro Alexandre de Moraes (Supremo Tribunal Federal) o parecer final da comissão, que pede indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outras 60 pessoas.

No dia seguinte, a senadora entregará o relatório final ao TCU (Tribunal de Contas da União).

No texto, aprovado na quarta-feira (18), Eliziane sugere indiciamento de Bolsonaro pelos crimes de associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado.

O texto pede ainda o indiciamento de cinco ex-ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), da cúpula da Polícia Militar do DF, empresários e funcionários do GSI (Gabinete de Segurança Institucional).