SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretária de Finanças do PT nacional, Gleide Andrade, publicou em uma rede social nesta terça-feira (24) um pedido de desculpas à comunidade judaica, após ter dito na véspera que Israel era um Estado assassino e que não merecia existir. O caso foi revelado pelo Painel.

"Diante da repercussão de opiniões pessoais sobre o conflito entre Israel e o Hamas que externei em redes sociais, venho me desculpar com a comunidade israelita, que merece respeito e solidariedade pelo ataque inaceitável do último dia 7", escreveu ela.

A postagem original de Gleide, que é também conselheira de Itaipu, gerou inúmeras críticas, entre elas da Conib (Confederação Israelita do Brasil), que a acusou de ser "antissemita".

Em sua retratação, a tesoureira petista negou que tenha algo contra os judeus.

"Não sou, nunca fui antissemita. Minha fé é pautada nos ensinamentos de um judeu, Jesus de Nazaré. Manifestei-me nas redes sob o impacto do sofrimento e das mortes de crianças inocentes, algo chocante para todo ser humano", afirmou. Ela apagou os posts ofensivos a Israel que havia publicado na rede X.

A dirigente petista declarou ainda que defende o cessar-fogo, a libertação dos reféns e a construção de uma saída pacífica para o conflito. "Creio que a resposta à violência não deve ser mais violência", afirmou.

Ela ressalvou também que as opiniões que expressou foram em caráter pessoal, e não em nome do partido. O PT condenou os ataques do Hamas contra Israel, mas depois criticou durante o Estado judeu pelos bombardeios em Gaza, dizendo que era parte de um "genocídio".