Por erro de edição em versão inicial da entrevista com o senador Davi Alcolumbre, a frase "O próprio governo faz a leitura de que a relação com o Congresso tem sido mediante 'pagamento à vista'" foi creditada como resposta do senador. Ela era pergunta dos repórteres. O texto foi corrigido, e uma versão atualizada, publicada.

Correção