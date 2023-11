PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quinta-feira que "não está tudo certo" na sua relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e fez críticas a postura política do seu ex-ministro.

"Não está tudo certo. Eu não mando no Tarcísio. Ele é um baita de um gestor. Politicamente dá suas escorregadas. Eu jamais faria certas coisas que ele faz com a esquerda", disse Bolsonaro em entrevista à Rádio Gaúcha.

Bolsonaro contemporizou dizendo em seguida que os governadores dependem do governo federal e não podem se afastar dele. Mas disse que, se fosse ele, não apareceria em uma foto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Eu não tiraria [a foto]. Aí eu sou radical. O que eu tenho a ganhar com Haddad, meu Deus do céu? O que eu tenho a ganhar com o pior prefeito de São Paulo."

A mais recente crise pública entre Bolsonaro e Tarcísio ocorreu em julho. Ela foi deflagrada pela articulação da reforma tributária após a declaração de inelegibilidade do ex-presidente e expos uma relação de críticas e acenos entre os dois políticos.

Apesar de este ser o principal desentendimento, outras situações já geraram atritos entre o chefe do Executivo de São Paulo e a base bolsonarista, como a relação com o presidente Lula (PT), o espaço dado no governo e o pragmatismo diante de políticas públicas vistas como progressistas.

Nesta quinta-feira, na mesma entrevista à rádio, Bolsonaro falou sobre a manifestação do 7 de Setembro de 2022, que rendeu a ele a seu vice Braga Netto condenação e inegibilidade no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O ex-presidente disse que "é mentira essa questão do imbrochável", negando ter puxado o coro. Naquele dia, diante de milhares de apoiadores em Brasília, o coro foi puxado por seus seguidores e reforçado por ele próprio ao microfone no ato.

Bolsonaro e a mulher, Michelle Bolsonaro, estarão no Rio Grande do Sul nesta sexta (17) para um ato de filiação ao PL de pré-candidatos a prefeitos e vice-prefeitos. O ato ocorre às 15h, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, sede da Expointer.