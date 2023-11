FABIO VICTOR - MATEUS VARGAS

SÃO PAULO - BRASÍLIA

Cleriston Pereira da Cunha se sentiu mal durante banho de sol'; PGR defendeu liberdade provisória em setembro

(FOLHAPRESS) Em 20/11/2023 16h42

Preso preventivamente sob suspeita de participar dos ataques golpistas de 8 de janeiro, Cleriston Pereira da Cunha, 46, morreu nesta segunda-feira (20) no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Segundo documento da Vara de Execuções Penais, Cleriston "teve um mal súbito durante o banho de sol" por volta das 10h.

"O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados e as equipes chegaram ao local às 10h18, dando continuidade ao protocolo de reanimação cardiorrespiratória, sem êxito. O óbito foi declarado às 10h58", afirma o mesmo documento.

Golpistas invadem a Praça dos Três Poderes, em Brasília Gabriela Biló - 8.jan.23/Folhapress Golpistas invadem a Praça dos Três Poderes, em Brasília

A PGR (Procuradoria Geral da República) defendeu, em 1º de setembro, a aprovação da liberdade provisória de Cleriston, com uso de tornozeleira e outras restrições. Ele foi preso em flagrante dentro do Senado no 8 de janeiro.

Relator dos casos ligados aos atos golpistas, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ainda não havia decidido sobre a manifestação da Procuradoria.

Cleriston havia sido denunciado pela suposta prática de diversos crimes, entre eles associação criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado.

Documento anexado ao processo de Cleriston no STF afirma que ele recebeu medicação para diabetes, hipertensão e outras doenças no presídio.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal confirmou a morte. "O reeducando era acompanhado por equipe multidisciplinar da Unidade Básica de Saúde localizada na própria unidade prisional desde a entrada na unidade em 09/01/2023", afirma a secretaria.

"Hoje, esta mesma equipe de saúde realizou manobras de reanimação assim que constatado o mal súbito até a chegada da equipe do Samu e Bombeiros que foram imediatamente acionados", diz a mesma nota.

Procurado, o STF não se manifestou sobre o caso.

