SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filho do prefeito Bruno Covas (PSDB), morto em 2021, Tomás Covas diz que apoia a reeleição de Ricardo Nunes (MDB).

"Acredito, sim, que o PSDB deva apoiar o Ricardo [Nunes] para a reeleição dele ano que vem", disse ele ao podcast Política Real, comandado pelo analista político Wilson Pedroso.

Nunes era vice de Bruno e seu governo é visto por parte dos tucanos como de continuidade à gestão do partido eleita em 2020.

O PSDB da capital paulista, no entanto, vive no momento uma disputa interna que pode afetar seu posicionamento na eleição.

Há alas que defendem o apoio a Nunes, mas também é discutida uma aliança com Tabata Amaral (PSB) ou até o lançamento de candidatura própria.

Segundo Tomás, a comissão provisória que comanda o partido na capital tem conhecimento de seu posicionamento.

"A comissão sabe sim do meu pensamento sobre isso e que eu estarei junto do Ricardo nas eleições do ano que vem", afirmou.

Na entrevista, ele sinalizou que poderá disputar a eleição em 2026, mas não definiu se para deputado federal ou estadual. Ele também chorou ao falar da morte do pai.