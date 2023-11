SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Centenas de bolsonaristas participam de uma manifestação neste domingo (26) em frente ao Masp, em São Paulo, para homenagear Cleriston Pereira da Cunha, que era de um dos réus denunciados por participar dos ataques golpistas de 8 de janeiro e morreu no último dia 20 no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

O ato estava marcado para as 14h, mas por volta das 14h35 os discursos ainda não haviam começado no carro de som da organização do evento, que ficou estacionado na transversal da avenida Paulista, bloqueando todas as faixas. Mesmo assim, manifestantes já entoavam críticas ao presidente Lula e ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, relator dos casos relacionados ao 8 de janeiro.

O senador Magno Malta (PL-ES) e o pastor Silas Malafaia participam do ato intitulado Em Defesa do Estado Democrático de Direito, dos Direitos Humanos e em Memória de Cleriston Pereira da Cunha.

