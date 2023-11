BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal realiza nesta quarta-feira (29) sua última reunião ordinária com apresentação e leitura do relatório final.

De autoria do relator Hermeto (MDB), o documento propõe o indiciamento de 136 pessoas envolvidas nos ataques à sede da PF em 12 de dezembro e às sedes dos três Poderes em 8 de janeiro.

Na lista consta o nome do general Gonçalves Dias, chefe do GSI à época dos ataques. G. Dias foi gravado durante as invasões conversando com invasores. A alta cúpula da PM de Brasilia também foi responsabilizada.