SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Seis meses após pedir desfiliação da Rede por divergências sobre a Foz do Amazonas, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) segue tendo destaque nas redes sociais e em inserções do partido no Amapá, estado pelo qual foi eleito.

Somente nesta quinta-feira (30) foram duas postagens em redes sociais do partido no Amapá em que o líder do governo no Congresso aparece. Em uma, Randolfe "faz o L" ao lado do presidente Lula (PT) em publicação sobre a aprovação do projeto que torna feriado nacional o Dia da Consciência Negra.

Outra, que traz o senador fazendo o sinal de joinha, tem como título "Em um único dia aprovamos 3 projetos" --são citados o feriado nacional do Dia da Consciência Negra, a prorrogação da lei Paulo Gustavo até 2024 e a aprovação, no Senado, da poupança para estudantes pobres.

Há ainda vídeos de Randolfe falando sobre aumento de tarifa de energia no Amapá e de aprovação da reforma tributária pelo Senado. Em 5 de novembro, perfis oficiais em duas redes sociais deram parabéns ao senador pelo aniversário.

O senador deixou o partido em maio em meio a uma disputa entre o grupo da ministra Marina Silva (Meio Ambiente) e o da ex-senadora Heloísa Helena, uma das porta-vozes (dirigentes) da Rede.

Randolfe também aparece em inserções da Rede no Amapá --em uma delas, parlamentares falam em união de forças com "lideranças como o senador Randolfe Rodrigues, que é uma das grandes referências do nosso estado em Brasília." Em outra, citam emendas destinadas pelo congressista ao estado.

A reportagem procurou a equipe do senador e integrantes da Rede Sustentabilidade no Amapá para saber por que Randolfe continua aparecendo nas redes oficiais e em inserções do partido no estado mesmo após a desfiliação.

Emílio Façanha, porta-voz da Rede no Amapá, afirmou que "Randolfe representa todos nós da Rede Amapá mesmo não estando mais filiado." "Aliado principal de todas as nossas causas. Ele como todxs que fortalecem nossas lutas tem local de destaque nas nossas divulgações."