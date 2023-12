SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirmou em evento na COP28, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, em Dubai, que o estado irá implementar a educação ambiental na grade curricular da rede pública.

As declarações foram dadas em evento que contou com a participação da diretora-executiva do Unicef, Catherine Russell.

"Essa medida é ferramenta de transformação de base e traz uma nova perspectiva de consciência sobre o uso do solo para a nova geração de paraenses", afirmou o governador em seu discurso.