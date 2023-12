SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O perfil da primeira-dama Rosângela da Silva no X (ex-Twitter) foi hackeado na noite desta segunda-feira (11).

Por volta das 21h30, o perfil dela passou a publicar ofensas e também frase afirmando que foi invadido. Entre as postagens do invasor, há menção ao escândalo do mensalão e ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Parte das ofensas é dirigida à própria Janja. Mais cedo nesta segunda, a primeira-dama havia feito publicações sobre participação em evento, ao lado do presidente Lula, de lançamento de programa relacionado a pessoas em situação de rua.

O Palácio do Planalto informou que acionou a plataforma e a Polícia Federal. No X, a esposa do presidente possui 1,2 milhão de seguidores.

O ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), Paulo Pimenta (PT), afirmou que "os criminosos que participaram deste crime não ficarão impunes".

Líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) pediu punição ao invasor da conta da primeira-dama.

"O modus operandi fascista é surpreendentemente previsível na hora de cometer crimes: invadem o perfil de uma mulher admirável como a Janja e postam ataques machistas e misóginos, deixando a digital completa do tipo de gente por trás dos ataques", escreveu o senador nas redes sociais.

No sábado (9), durante a conferência eleitoral do PT, Janja deu uma declaração que repercutiu entre os bolsonaristas. "O inominável está inelegível, e se tudo der certo, logo ele vai estar...", disse ela, sem completar a frase, mas fazendo o símbolo de cadeia com os dedos em formato de xadrez.

No domingo, durante manifestação em Brasília, diferentes parlamentares da oposição discursaram em caminhão de som tendo como mote principal o voto contrário à indicação de Flávio Dino (PSB) ao Supremo ?mas também foram alvos Lula, Janja e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. A primeira-dama chegou a ser vaiada.