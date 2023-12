SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) demonstrou apoio ao deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) ao ser perguntado sobre as eleições para prefeito de São Paulo.

O apoio de Bolsonaro nas eleições da capital paulista virou uma novela, ora com acenos a Ricardo Nunes (MDB) ora com acenos a Salles.

A demonstração de apoio, o que indica uma ruptura nas negociações com o atual prefeito paulistano, aparece em vídeo publicado por Salles em suas redes sociais, no qual Bolsonaro é questionado sobre o assunto por um repórter da Jovem Pan.

O jornalista cita discurso feito no fim de semana pelo senador Jorge Seif (PL-SC) no qual criticou Nunes e afirmou que São Paulo votaria em Ricardo, mas Ricardo Salles.

"Muita gente gosta do Salles, eu também sou simpático a ele", disse, acrescentando que ele fez excelente trabalho como ministro do Meio Ambiente.

Bolsonaro afirmou que seria uma forma de recompensar o ex-ministro. "São Paulo merece realmente um nome de uma pessoa que vá fazer pelo município e não fazer por um partido", disse. Ao fim, Bolsonaro afirmou: "Salles prefeito".

Dias atrás, Bolsonaro afirmou que seu partido, o PL, tem enfrentado problemas para definir nomes para as eleições municipais de 2024 e que, por vezes, tem que "engolir" o candidato do presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, e vice-versa.

"Nós temos tido problemas. Vários nomes para disputar a prefeitura na mesma cidade. Isso não é fácil."

"Na medida do possível, eu me coloco no lugar dele [Valdemar], ele se coloca no meu lugar, e para nós podermos crescer temos que abrir mão. Então, por vezes, eu engulo o candidato do Valdemar, depois ele engole um candidato meu."

Um dos embates no PL para a definição do candidato em 2024 é na disputa para a Prefeitura de São Paulo. Valdemar tem defendido uma chapa com Nunes em troca da indicação do vice. Já Bolsonaro tem oscilado para avalizar esse apoio.

Em recente entrevista à Folha, quando voltou à corrida pela Prefeitura de São Paulo depois de anunciar ter desistido em junho, Salles disse que Guilherme Boulos (PSOL), de quem afirma discordar em tudo, é mais sincero que o prefeito Nunes, que não tem posicionamento e "vai para o lado que o vento sopra".

Salles afirmou na entrevista ser o candidato Bolsonaro e busca outra legenda enquanto vê seu partido firmar aliança com Nunes. Para ele, o ex-presidente foi "emboscado" ao se aproximar do prefeito.

Pesquisa Datafolha de agosto mostra Boulos na liderança, com 32%, seguido de Nunes, com 24%, Tabata Amaral (PSB), com 11%, e Kim Kataguiri (União Brasil), com 8%. Na época, Salles não estava na disputa.