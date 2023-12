BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse na sabatina de Flávio Dino que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cogitou indicá-lo à vaga que acabou com o ministro André Mendonça, em 2021.

Ele mencionou o episódio ao citar que um político ?Flávio Dino? foi indicado pelo presidente Lula ao STF, o que ele considera inadequado.

"O presidente, o então presidente Bolsonaro, quando da indicação do ministro André Mendonça, virou para mim e falou: 'Flávio, você não quer... O que você acha de você ser o indicado para o Supremo Tribunal Federal?' -já que se discutia que a indicação fosse de um evangélico, como ele havia prometido na campanha eleitoral", disse Flávio Bolsonaro.

"Eu falei: 'presidente, apesar de eu ser advogado, o que eu sou é político, o que eu gosto de fazer é política. Indique o nome do André Mendonça, que é preparado para essa missão e eu vou poder ajudar muito mais o senhor aqui no Senado Federal'. Eu acredito que, com a ajuda do presidente Davi [Alcolumbre], eu acho que eu teria até algumas chances de passar aqui no Senado Federal.".