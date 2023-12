SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pré-campanha de Guilherme Boulos (PSOL) anuncia nesta quinta-feira (14) nomes que integraram gestões de diferentes prefeitos e governadores e vão participar da elaboração do programa de governo a ser apresentado pelo deputado federal na candidatura à Prefeitura de São Paulo.

A lista inclui ex-auxiliares de administrações de esquerda na capital, como as de Luiza Erundina, Marta Suplicy e Fernando Haddad, mas também de governos mais à direita, como os de Gilberto Kassab e Bruno Covas, na esfera municipal, e Geraldo Alckmin e Rodrigo Garcia, no âmbito estadual.

Boulos atraiu para as discussões cerca de 40 ex-secretários e ex-subprefeitos que atuaram em gestões do PT (Erundina, Marta e Haddad) e do PSDB (Covas, Alckmin e Garcia), além da administração Kassab, que enquanto era prefeito foi filiado ao DEM (hoje União Brasil) e ao PSD.

Apoiado pelo presidente Lula (PT), o pré-candidato busca dar uma demonstração de amplitude política e abertura ao diálogo, para se contrapor às pechas de radical e extremista. O deputado em primeiro mandato se ampara no currículo dos apoiadores para atenuar a imagem de inexperiente.

Seu principal opositor é o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que costuma amplificar tais críticas.

O comitê formado para auxiliar na formulação de propostas inclui a própria Erundina, primeira prefeita do PT na capital. Atualmente no PSOL, a veterana foi candidata a vice na chapa de Boulos em 2020. A dupla chegou ao segundo turno e foi derrotada por Covas, de quem Nunes herdou a cadeira.

Nem todos os voluntários dispostos a atuar no plano de governo têm filiação partidária. A maior parte dos colaboradores integrou governos petistas. Marilena Chaui, José Eduardo Cardozo e Aldaiza Sposati, por exemplo, são egressos da gestão Erundina.

Um grupo numeroso trabalhou com Marta, que é cotada para a vice de Boulos em 2024, caso aceite o convite para retornar ao PT. Hoje aliada de Nunes, ela ocupa a Secretaria de Relações Internacionais, mas é cortejada pelos petistas em razão das marcas que deixou quando foi prefeita.

São oriundos desse período nomes como os dos ex-secretários Carlos Zarattini (Transportes e Subprefeituras), Mônica Valente (Gestão e Administração), Adriano Diogo (Verde e Meio Ambiente), Maria Aparecida Perez (Educação), Celso Frateschi (Cultura) e Roberto Bortolotto (Obras).

O médico sanitarista Gonzalo Vecina, que comandou a Saúde sob Marta, também está entre os auxiliares do psolista. O grupo de trabalho de Boulos para a área também contava com Jean Gorinchteyn, ex-secretário estadual de Saúde de João Doria (PSDB). O médico deixou a equipe após se incomodar com o fato de Boulos não ter citado o Hamas em seu posicionamento sobre a guerra com Israel.

O pré-candidato do PSOL chegou a dizer que contaria com as contribuições de Drauzio Varella, mas o médico desautorizou o deputado. Drauzio tem contrato com a TV Globo, que emitiu nota negando o envolvimento dele. A pré-campanha disse depois que houve apenas uma sondagem.

A gestão Haddad aparece representada por uma série de ex-secretários, entre eles: Benedito Mariano (Segurança Urbana), Marianne Pinotti (Pessoa com Deficiência), Rogério Sottili e Eduardo Suplicy (os dois de Direitos Humanos).

Nádia Campeão, que é filiada ao PC do B e foi vice-prefeita de Haddad, é outra voluntária. Ela também esteve à frente da pasta da Educação na administração do petista, atual ministro da Fazenda.

Marcos Belizário, que foi secretário de Mobilidade Urbana na gestão Kassab, diz à Folha de S.Paulo que se juntou à pré-campanha de Boulos porque é preciso "ajudar a cidade, seja para quem for", referindo-se aos políticos de diferentes correntes. Ele é dirigente do PV, que compõe a coligação do psolista.

Outro colaborador é Alê Youssef, que foi secretário de Cultura de Covas e também coordenador de Juventude na gestão Marta. "Teremos a oportunidade de aprofundar reflexões sobre todas as áreas e valorizar o imenso potencial cultural e criativo da nossa cidade", afirma ele.

Entre os ex-auxiliares de Alckmin envolvidos nas discussões estão José Luiz Penna, que preside o PV e foi secretário estadual de Cultura do então tucano, hoje vice-presidente da República e filiado ao PSB ?partido que trabalha a pré-candidatura da deputada federal Tabata Amaral.

Beto Trícoli, que ocupou a pasta do Turismo sob Alckmin, também está no grupo que agora auxilia Boulos. "Colaborarei no que for necessário para o programa de governo", diz.

Outra gestão estadual representada é a de Rodrigo Garcia, por meio da presença de Marina Bragante, que foi secretária de Desenvolvimento Econômico do tucano. Também dirigente da Rede, ela afirma ter a intenção de levar ao programa do PSOL temas como sustentabilidade e transição econômica.

"A Rede Sustentabilidade, que é uma legenda federada com o PSOL, tem a responsabilidade de contribuir e enriquecer o programa de governo do Boulos, incorporando as temáticas que fazem da Rede um partido alinhado com seus princípios e valores", diz.

O comitê reúne ainda oito ex-subprefeitos que foram responsáveis por regiões como Sé, Jabaquara, Cidade Ademar e Ermelino Matarazzo ao longo de diferentes governos nos últimos anos.

Um deles é José Rubens Domingues Filho, que atuou na Mooca durante a gestão Nunes e foi exonerado em 2021. Ele também foi secretário-adjunto de Subprefeituras no governo Haddad e diz que está dando sugestões nas áreas relacionadas a seu histórico de atuação no município.

A equipe de Boulos diz que também vai aproveitar no programa as questões apresentadas pela população durante as caravanas do Salve São Paulo, um movimento fabricado pela pré-campanha para levar o pré-candidato a diferentes bairros e aproximá-lo de líderes comunitários e empresariais.

O plano de governo, que terá as discussões aprofundadas a partir de agora e só deve ser concluído no fim do primeiro semestre de 2024, será coordenado pelo deputado estadual Antonio Donato, como representante do PT, e pela economista Camila de Caso, filiada ao PSOL.

Tags:

Kassab | Marta