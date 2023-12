BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após ser aprovado ao STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro Flávio Dino se reuniu com aliados e colegas no Ministério da Justiça e se referiu ao evento como sua verdadeira comemoração, além de ter agradecido a todos os presentes pelo apoio enquanto esteve na pasta.

Estiveram no local o secretário-executivo da pasta, Ricardo Cappelli (PSB), familiares de Dino, desembargadores, prefeitos do Maranhão e o vice-governador do estado, Felipe Camarão (PT). Também marcaram presença as senadoras Ana Paula Lobato (PSB-MA), Zenaide Maia (PSD-RN) e Eliziane Gama (PSD-MA), além dos deputados federais Rubens Pereira Jr. (PT-MA) e Márcio Jerry (PCdoB-MA).

Aos presentes, Dino deixou em aberto a possibilidade de voltar à política. O ministro disse que, se o presidente Lula (PT) se sente um jovenzinho aos 78 anos, ele também se sentiria aos 75 anos, idade de aposentadoria compulsória no STF. Ele repetiu que pode "vestir novamente a roupa dos Vingadores".

Na sequência, Dino foi para o "costelão" organizado na casa do senador Weverton Rocha (PDT-MA), relator de sua indicação na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) no Senado. A aliados, ele disse que estava "indo lá para comemorar a aprovação do relatório de Weverton".

Weverton e Dino se reaproximaram ao longo deste ano, após um afastamento em 2022 por causa das eleições --o senador ficou em terceiro lugar na disputa ao governo do estado, vencida por Carlos Brandão (PSB).