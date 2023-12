SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A posse do presidente Lula, o ex-ministro Anderson Torres e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes lideram as buscas sobre política no Google em 2023. A informação sobre as pesquisas no Brasil foi divulgada na última semana pela plataforma.

Também aparecem na lista a primeira-dama Janja e o deputado federal cassado Deltan Dallagnol, além de termos como "sigilo de 100 anos" e "Bolsonaro inelegível".

Relembre as notícias que motivaram as principais buscas sobre política feitas no buscador.

POSSE DE LULA

O tema de política mais buscado do ano foi a posse para o terceiro mandato de Lula (PT). A cerimônia ocorreu sob preocupação com a segurança devido à tensão entre eleitores dele e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Uma pessoa foi detida por policiais depois de ser flagrada com uma faca e fogos de artifício, mas a cerimônia não teve ocorrências graves.

Na ocasião, Bolsonaro quebrou o rito democrático e não participou do evento para entregar a faixa presidencial ao sucessor. Passou a faixa ao presidente Lula um grupo diverso, formado por uma pessoa com deficiência, indígena, negro, mulher, operário e uma criança.

Ao longo do ano, entretanto, o governo Lula tem sido criticado pela falta de representatividade na hora de nomear pessoas para cargos importantes, como nas vagas para o STF abertas.

ANDERSON TORRES

Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, foi o segundo tópico de política mais visto no buscador. O pico das buscas foi entre 8 e 14 de janeiro, quando ele foi preso.

Torres, também ex-ministro da Justiça, foi acusado de omissão em relação ao ataque golpista do 8 de janeiro que resultou na depredação das sedes dos três Poderes, em Brasília, por apoiadores de Bolsonaro.

Ele foi preso pela Polícia Federal em 14 de janeiro, quando voltava de uma viagem dos Estados Unidos. No dia anterior, havia sido exonerado do cargo pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). No dia 12, uma minuta golpista foi encontrada na casa do ex-secretário pela Polícia Federal.

A CPI sobre os ataques de 8 de janeiro pediu o indiciamento de Torres; ele sempre negou as acusações.

ALEXANDRE DE MORAES

O ministro do STF Alexandre de Moraes ficou em terceiro lugar nas buscas, também com maior interesse nas pesquisas entre os dias 8 e 14 de janeiro.

O magistrado teve papel decisivo em momentos de tensão que viveu a República desde as eleições, quando a Polícia Rodoviária Federal sob Bolsonaro fez blitze que atrasaram eleitores no segundo turno, segundo a Justiça Eleitoral.

Ele também é o relator das ações penais que envolvem pessoas acusadas de depredarem as sedes dos três Poderes. Levantamento da ECMI (Escola de Comunicação, Mídia e Informação) da FGV (Fundação Getúlio Vargas) aponta grande volume de postagens sobre o ministro também nas redes sociais em 2023.

JANJA

Rosângela da Silva, conhecida como Janja, também foi um dos assuntos mais pesquisados neste ano. A primeira-dama aparece em quarto lugar na lista, com pico de interesse entre 1 e 7 de janeiro.

Formada em sociologia pela Universidade Federal do Paraná, Janja é filiada ao PT desde 1983. Ela se casou com Lula em maio de 2022. Sua atuação no governo é marcada por críticas, dentro e fora da gestão, por causa de seu protagonismo.

Janja ganhou o apelido de "algoritmo" do Lula, porque o mantém atualizado sobre o que acontece no ambiente virtual e mede como ações do governo são recebidas na internet. Para ela, muito da crítica sobre sua forte atuação no governo decorre de misoginia.

REFORMA TRIBUTÁRIA

A Reforma Tributária foi o quinto termo mais buscado. Ele teve destaque em julho, quando foi aprovada na Câmara dos Deputados.

No dia 8 de novembro, a proposta foi aprovada também no Senado. A reforma, que unifica cinco tributos sobre o consumo, era tida como o principal desafio econômico do primeiro ano do novo governo Lula.

A vitória se deu com o apoio de políticos da oposição, como do PL, apesar do pedido de Bolsonaro para que os parlamentares votassem contra a proposta. A pressão gerou uma divergência pública entre o ex-presidente e seu aliado Tarcísio de Freitas (Republicanos), atual governador de São Paulo.

Nesta sexta-feira (15), a Câmara deu aprovação final à reforma, e o texto agora vai à promulgação.

Também figuraram na lista de mais buscados, nesta ordem, os assuntos "intervenção federal", adotada na segurança do DF depois dos ataques golpistas; o nome de Deltan Dallagnol, em razão da cassação de seu mandato de deputado federal pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em maio; e do senador Marcos do Val (Podemos- ES), que relacionou Bolsonaro a um plano golpista para gravar Alexandre de Moraes e impedir a posse de Lula.

Entraram também a expressão "sigilo de 100 anos", relacionada à decisão do governo Lula de revisar a restrição do acesso à informação de ações envolvendo a gestão Bolsonaro, e "Bolsonaro inelegível", sobre decisão do TSE em junho de 2023.

OS ASSUNTOS MAIS BUSCADOS DE POLÍTICA EM 2023

1 - Posse do Lula

2 - Anderson Torres

3 - Alexandre de Moraes

4 - Janja

5 - Reforma tributária

6 - Intervenção federal

7 - Deltan Dallagnol

8 - Marcos do Val

9 - Sigilo de 100 anos

10 - Bolsonaro inelegível

Fonte: Google

