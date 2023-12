BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), diz que o presidente Lula (PT) tratou de saúde durante uma breve conversa ao pé do ouvido que tiveram nesta segunda-feira (18) durante a posse de Paulo Gonet como procurador-geral da República.

Segundo o ministro, Lula perguntou como estava a recuperação do magistrado de uma cirurgia pela qual ele passou em novembro.

"Ele me perguntou como estava no pós-cirúrgico", afirmou Kassio.

O integrante do STF se submeteu à mesma operação que Lula fez no quadril.

Alem de conversar com o presidente, Kassio foi efusivamente cumprimentado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Em seguida, cumprimentou Gonet.

A conversa de Lula com o ministro que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) traduz um clima positivo entre os dois após uma aproximação feita pelo próprio presidente.

Como mostrou a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, Lula fez questão de telefonar para Nunes Marques no dia 13 de novembro para antecipar que o juiz João Carlos Mayer seria nomeado desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Mayer foi apoiado pelo ministro do Supremo para a função.

Antes disso, os dois já haviam conversado por meio de interlocutores.

Nesta terça-feira (19), o ministro e o presidente devem ter novo encontro em jantar que será promovido na casa do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, para o qual foram convidados todos os integrantes da corte.