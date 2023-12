BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Integrantes do PSB, entre eles o presidente Carlos Siqueira, manifestaram nesta terça-feira (19) apoio à permanência no Ministério da Justiça do atual secretário-executivo da pasta, Ricardo Cappelli, em meio a tentativas do PT de emplacar nome alinhado ao partido.

As palavras de apoio foram ditas durante a filiação do apresentador José Luiz Datena ao PSB, onde poderá ser vice na chapa de Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo.

Siqueira, ao agradecer a presença de Cappelli, disse que ele era "quase ministro porque o Dino disse ontem [segunda-feira] que vai tirar umas férias e você vai ficar respondendo." "Oxalá que fique por muito tempo [à frente do ministério]".

Pouco depois foi a vez do líder do PSB na Câmara, Felipe Carreras (PE), que, ao se dirigir a Cappelli, disse que, "se Deus quiser, a gente está numa torcida gigante para ele dar continuidade ao grande trabalho que vem sendo feito no Ministério da Justiça".

"Ricardo Cappelli, eu tenho certeza de que, por tudo que está fazendo, acho que vão olhar para ele com carinho", complementou.

Cappelli tem sido elogiado pelo lançamento do app "Celular Seguro", que inutiliza celulares furtados, roubados ou perdidos.

Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho, o Brasil registrou um crescimento de 16,6% de furtos e roubos de telefones celulares no período de um ano, saindo de 853 mil casos em 2021 para 999,2 mil ocorrências no ano passado.