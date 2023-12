BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) participa na noite desta terça-feira (19) de um jantar com oito dos atuais dez ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), além de Flávio Dino, futuro integrante da corte.

O evento é realizado na casa do presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso.

Além de Barroso, estão no jantar com Lula os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Kassio Nunes Marques e Cristiano Zanin. Os ministros André Mendonça e Cármen Lúcia não compareceram por estarem em São Paulo e Belo Horizonte, respectivamente.

Barroso disse ao chegar que o encontro ocorre a pedido de Lula. Ele classificou o jantar na sua casa como uma conversa institucional de cortesia.

Indicado por Lula e aprovado no Senado para a vaga de Rosa Weber no STF, o ministro da Justiça também participa do evento.

Lula está acompanhado da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja.