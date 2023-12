SÃO PAULO, SP E BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula admitiu nesta quarta-feira (20) que "viajou demais" ao exterior em 2023.

O QUE LULA DISSE

Lula argumentou que viagens foram necessárias para "reconstruir a imagem do Brasil". Eu viajei demais em 2023. Vocês sabiam que eu ia viajar, porque era preciso recuperar a imagem do Brasil e construir uma imagem positiva do Brasil no mundo. O Brasil voltou a ter importância. Nós vamos presidir o G20", afirmou o presidente.

O presidente realiza nesta manhã a última reunião ministerial do ano. O encontro conta com a presença dos 38 ministros. No discurso de abertura, Lula fez elogios às equipes econômicas e de articulação do governo e disse que fecha o ano com um balanço positivo, mas prometeu críticas ao final das falas dos subordinados.

AS VIAGENS DE LULA

Somente em 2023 Lula fez 15 viagens internacionais e esteve em 24 países.

Destacam-se a ida para a Conferência da ONU, em Nova York e a participação na COP 28, em Dubai.

Lula interrompeu viagens para pós-operatório. O presidente passou por uma cirurgia no quadril em 29 de setembro deste ano, mas continuou despachando do Alvorada. O petista voltou a viajar ao exterior quase dois meses depois, quando esteve na Arábia Saudita.