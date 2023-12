BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) reúne na noite desta quinta-feira (21) seus ministros e principais aliados para uma confraternização de fim de ano, na residência oficial da Granja do Torto, em Brasília.

Também participa do churrasco de fim de ano o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que até pouco tempo atrás era o principal alvo das críticas e ataques do petista por conta da taxa básica de juros.

Os convidados começaram a chegar à Granja do Torto por volta de 19h30, logo após o mandatário.

A maioria dos ministros já haviam chegado ao local do evento até as 21 horas, entre eles Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Anielle Franco (Igualdade Racial), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Marina Silva (Meio Ambiente) e Camilo Santana (Educação).

Também estavam presentes o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, e o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).

O convite a Campos Neto representa uma virada na relação do Palácio do Planalto com o dirigente, indicado ao cargo por Jair Bolsonaro (PL). Campos Neto foi alvo de sucessivos ataques do próprio Lula pela taxa básica de juros, a Selic, alta ao longo do ano.

Lula por muitos meses apenas se referiu a Campos Neto apenas como "cidadão" e questionava as suas intenções.

"Esse cidadão, se ele conversa com alguém, não é comigo. Ele deve conversar com quem o indicou. E quem o indicou não fez coisas boas nesse país. A sociedade brasileira vai descobrir com o tempo", afirmou o presidente.

A relação entre os dois começou a mudar com as decisões do Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, de realizar quatro cortes sucessivos na taxa de juros, que caiu para 11,75%.

Mesmo alguns ministros de Lula travaram disputas nos bastidores ao longo do ano, como Rui Costa (Casa Civil) e Fernando Haddad (Fazenda). O chefe da Casa Civil também teria atritos com Alexandre Padilha (Relações Institucionais).