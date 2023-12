SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-deputado federal Neri Geller (PP-MT), ruralista aliado de Lula, foi nomeado para cargo no Ministério da Agricultura.

Geller assumiu o comando da Secretaria de Política Agrícola do ministério. A portaria com a nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O texto é assinado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Nomeação ocorre uma semana após o TSE reverter a cassação do ex-deputado. No ano passado, a Corte Eleitoral cassou o mandato dele e o tornou inelegível por oito anos por suposta captação de recursos ilícitos na campanha de 2018. Geller negava a irregularidade e classificava a a cassação com injusta.

Nas eleições de 2022, Geller tentou disputar o Senado, mas teve a candidatura barrada. O TRE-MT (Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso) aceitou, em setembro, o registro do ex-deputado. O MPE (Ministério Público Eleitoral) entrou com recurso no TSE para questionar o registro e o pedido foi aceito.

Ex-deputado foi fiador da candidatura de Lula junto ao agronegócio. Enquanto a maioria do setor declarou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Geller ficou ao lado do petista e trabalhou, inclusive, no governo de transição antes da posse. Ele chegou a ser cotado para o Ministério da Agricultura, mas Lula escolheu Carlos Fávaro.