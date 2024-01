SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo com o retorno de Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), uma comitiva conjunta da Fifa e da Conmebol (Confederação Sul-Americana) manteve a decisão de vir ao Brasil para inspecionar as condições do futebol brasileiro.

A visita está marcada para o período entre 8 e 10 de janeiro. As entidades querem avaliar se a CBF está descumprindo a determinação do estatuto da Fifa que veta interferência externa na gestão do futebol.

O afastamento de Ednaldo pela Justiça do Rio de Janeiro no ano passado poderia em tese configurar ingerência externa, o que levaria a uma suspensão da CBF de eventos e torneios internacionais.

Ednaldo retornou ao comando do futebol na última quinta-feira (4), por determinação do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), mas a inspeção foi mantida.

A comitiva pretende ouvir dirigentes da CBF, além do ex-interventor, José Perdiz, e outros atores envolvidos na disputa.

Um dos pontos a serem abordados, segundo apurou a coluna Painel, da Folha de S,Paulo, é o papel do PC do B, partido que entrou com a ação no STF que abriu caminho para o retorno de Ednaldo.