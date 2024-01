SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jair Bolsonaro (PL) foi a estrela de um evento esvaziado do PL neste sábado (9), em Angra dos Reis (RJ), onde ele tem uma casa.

Menos de 40 pessoas compareceram à inauguração da sede local do partido, mesmo com o anúncio da presença do ex-presidente. Nenhum político de peso da região esteve presente.

O baixo quórum é reflexo de um racha no diretório local. Bolsonaro se distanciou do atual prefeito, Fernando Jordão (PL), e tomou decisões à revelia dele.

O ex-presidente filiou o empresário Valmir Servolo, pouco conhecido na política do município, e deu a ele o comando do partido.

Também está bancando a candidatura a prefeito do empresário Renato Araújo, ignorando as opções defendidas pelo atual chefe do Executivo local, que não pode ser candidato.