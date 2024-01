BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - "Movidos por mentiras e desinforação, eles [extremistas] quebraram janelas e destruiram objetos históricos e obras de arte, enquanto transmitiam seus atos na internet. Eles exibiram desconsideração pela democracia similiar aos invasores do Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021", diz Lula, no texto publicado no jornal americano.

Os ataques às sedes dos três poderes no Brasil completa um ano nesta segunda e será relembrado em ato no Congresso, com autoridades dos estados e do Legislativo, Executivo e Judiciários.

"Felizmente, essa tentativa de golpe falhou. A sociedade brasileira rejeitou a invasão e, durante o último ano, o Congresso Nacional, o STF e o Executivo dedicaram esforços em esclarecer os fatos e responsabilizar os criminosos."