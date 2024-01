SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou, nesta quarta-feira (10), que a ex-prefeita Marta Suplicy confirmou a ele ter aceitado ser vice na chapa do seu adversário Guilherme Boulos (PSOL) na eleição para a Prefeitura de São Paulo.

Em um movimento para voltar ao PT, Marta deixou a gestão de Nunes nesta terça-feira (9), após uma conversa entre eles na prefeitura.

"A página está virada. Quando eu tive a confirmação do que estava acontecendo me coube chamá-la para conversar e entender. Nossa relação é boa. [...] Ela fez um bom trabalho. [...] Não vai abalar a questão do meu respeito por ela, mas não tinha como continuar numa situação dessa", disse Nunes.

Questionado se havia sofrido uma traição, o prefeito respondeu que não atribuiria isso a Marta. "Essa palavra é muito forte. [...] Foi desencontrado, evidentemente. Não preciso falar, vocês acompanharam, os fatos estão aí."

Depois da reunião, ambos divulgaram que a demissão foi em comum acordo. A exoneração registrada no Diário Oficial nesta quarta, porém, não registra que a saída foi "a pedido".

Nesta quarta, Nunes reafirmou que a saída "foi uma decisão de comum acordo". "Ela segue o caminho dela normal. Eu sigo o meu. O que aconteceu, aconteceu. É da avaliação, da interpretação de cada um", completou.

Questionado sobre o impacto eleitoral da união entre Marta e Boulos, Nunes minimizou o eventual fortalecimento do rival e disse que vai apresentar seus feitos na campanha. Também alfinetou o deputado do PSOL e a própria ex-secretária, ao dizer que não agiu pelas costas.

"[Marta como vice de Boulos] Não representa risco nesse momento, vamos saber isso mais pra frente, quando houver pesquisas. [...] Tenho bastante coisa para mostrar. Eu vou colocar as coisas que estou fazendo", disse.

"Acho que tem uma questão fundamental que é a segurança jurídica. Nunca invadi nada de ninguém, sempre respeitei as leis. Sou uma pessoa educada e cordial. Esse episódio mostra isso, não fiz nada nas costas de ninguém", completou.