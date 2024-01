SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, negou que pediu demissão de seu cargo na pasta.

Cappelli afirmou que vai tirar férias. Em publicação no X (antigo Twitter), ele disse que volta para colaborar com a transição da gestão de Flávio Dino para a de Ricardo Lewandowski.

Período de descanso dele será de 15 a 27 de janeiro. As datas foram informadas pelo próprio Cappelli ao UOL. Na prática, ele retorna no dia 29 para os dias finais da transição. Capppeli também diz que não aceitaria ser "rebaixado".

Lewandowski aceitou convite de Lula para substituir Dino. A definição ocorreu em uma reunião entre o presidente, o ex-ministro do STF e Dino na noite desta quarta-feira (10), no Palácio da Alvorada. O encontro durou cerca de uma hora e meia.

Anúncio oficial da troca foi feito nesta quinta-feira (11). A agenda de Lula diz que ele se encontrou novamente na manhã desta quinta-feira com Lewandowski e Dino. A confirmação da mudança foi feita após essa reunião.

Lula indicou Dino ao STF no final de novembro. O presidente, porém, segurou a nomeação do sucessor no ministério enquanto tentava convencer Lewandowski. O petista considerou ainda o secretário-executivo da pasta, Ricardo Cappelli, e o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima.