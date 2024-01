SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Políticos e entidades comentaram o anúncio de Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

'CAMISA 9'

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, fez uma brincadeira com o sobrenome do ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). Ele relacionou o novo ministro ao jogador Robert Lewandowski, atacante do Barcelona. "E o presidente Lula anunciou o novo craque: É ele... camisa 9... Ricardo Lewandowski".

Ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa também cumprimentou Lewandowski e disse que ele atende a "todas as qualificações que o cargo exige". "A Casa Civil está à disposição para apoiar e trabalhar junto com o novo ministro."

Já o ministro Dias Toffoli, do STF, divulgou uma nota em que classifica Lewandowski como "maior que a própria cadeira que irá ocupar". "Isso demonstra sua generosidade, humildade e vocação de homem público voltado ao bem comum da sociedade e demonstra o seu amor ao nosso país, ao nosso Brasil", escreveu.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), que já comandou a pasta no governo FHC, ressaltou a "complexidade" em comandar o Ministério da Justiça. "Lewandowski tem todos os atributos para comandar o ministério. Também ajuda na conciliação e na independência entre os poderes, atalhando devaneios contra a Constituição".

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que a decisão do presidente Lula foi "acertada". "Sua trajetória e seu compromisso com a Democracia, a Constituição e o estado de direito são reconhecidos por todos. Certeza de que continuará contribuindo muito para o Brasil na nova missão".

O senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) disse que a competência de Lewandowski é "indiscutível". " A indiscutível competência, o vasto saber jurídico e o histórico de defesa do Estado Democrático de Direito e dos direitos humanos são algumas das principais virtudes que o qualificam".

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou a "trajetória jurídica e experiência notável" de Lewandowski. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse que o novo ministro da Justiça é um "jurista competente".

Parabenizo o ministro Ricardo Lewandowski, anunciado nesta quinta-feira (11) pelo presidente @LulaOficial para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Jurista competente, ex-ministro e ex-presidente do STF, vai contribuir muito com nosso governo e com o país. Desejo sucesso na nova missão! pic.twitter.com/OuWfxoGfPp

SUCESSÃO

Agora ex-ministro da Justiça, Flávio Dino disse que está feliz por ser sucedido por Lewandowski. "Um professor pelo qual tenho estima e admiração. Desejo sorte e sucesso."

Dino, que irá ocupar uma vaga no STF, disse que participará da transição nos próximos 20 dias. "Eu e a minha equipe ajudaremos ao máximo aqueles que vierem a ser escolhidos para continuar com as tarefas que nesta quinta-feira (11) conduzimos."

O presidente do TSE e ministro do STF, Alexandre de Moraes, definiu Lewandowski como "magistrado exemplar". "Brilhante jurista, professor respeitado e, acima de tudo, uma pessoa com espírito público incomparável e preparada para esse novo desafio".

OAB SE POSICIONA

O Conselho Federal da OAB parabenizou a indicação do novo ministro. "A advocacia nacional cumprimenta Ricardo Lewandowski, com votos de que faça uma gestão bem-sucedida e profícua à frente do Ministério da Justiça. A OAB estará à disposição do ministro para os projetos e iniciativas de sua gestão no ministério."

A Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil) também cumprimentou o novo ministro pela indicação. "A trajetória jurídica e a vasta experiência de Lewandowski, seja como advogado,professor ou ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) por 17 anos, conferem-lhe uma notável bagagem para conduzir as demandas e desafios inerentes à pasta da Justiça".