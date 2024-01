BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, elogiou nesta sexta-feira (12) a escolha do presidente Lula (PT) de indicar o ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça.

À Folha de S.Paulo, o dirigente de oposição classificou Lewandowski como homem de bem e de comportamento firme.

"Lewandowski tinha tudo para ir pro Ministério da Justiça. Ele é preparado, homem de bem, homem que sempre teve comportamento firme. [Lula] Acertou, como não. Como no caso do [Crisiano] Zanin, não foi boa indicação?", disse.

O presidente do PL elogiou a escolha do então advogado de Lula para a vaga do STF no ano passado.

"Na segurança, vai ter que investir muito nisso. Os municípios, os estados e o governo federal. A situação tá caminhando muito mal no Brasil", completou.

O presidente anunciou, oficialmente, na quinta-feira (11) a indicação do magistrado aposentado para comandar o Ministério da Justiça.

Valdemar lembrou de quando Lula indicou Lewandowski para o Supremo, em 2006, durante o seu primeiro mandato. À época, o PL ocupava a vice-presidência, com José de Alencar.

Ele disse que à época, José de Alencar quis saber do então indicado ministro, de quem tinha pouco conhecimento. Valdemar, que é de São Paulo assim como Lewandowski, disse que ele era um "homem muito sério". Agora, repete o elogio.

Nos bastidores, outros bolsonaristas também foram elogiosos ao ex-ministro do Supremo. A avaliação é de que ele tem bom trato e pode ser mais aberto ao diálogo com oposição.

O presidente do PL virou alvo nas redes sociais de apoiadores de Bolsonaro por falar bem das gestões passadas de Lula, hoje seu adversário eleitoral. Mas ele se diz mal compreendido e chama de "fake" o conteúdo que circula. Não por negar os elogios, mas porque diz que o trecho da entrevista, concedida em dezembro, foi tirado de contexto.

No vídeo, Valdemar afirma que Lula tem prestígio e é fenômeno por chegar onde chegou. A declaração foi dada ao jornal O Diário, da região de Mogi das Cruzes (SP), e compartilhada nesta sexta-feira (12) até por petistas. Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, reagiram: "Comunista", disse um internauta.

"O que eu falei do Lula, eu falei porque é verdade. Se eu não falar a verdade, perco a credibilidade, que é o que me resta na política. Ninguém pode negar que ele foi bom presidente. Ele elegeu a Dilma [Rousseff]. Só que eu tava fazendo comparação: o Lula tem prestígio, Bolsonaro tem uma coisa que ninguém tem no planeta, carisma", disse.

"Eles [extrema-direita] descem o cacete em mim quando eu falo isso. [Mas] Tivemos o vice do Lula, José de Alencar, que era de direita. Participamos do governo. Como é que vou falar mal do Lula? Se eu falar, não sou um cara sério", completou.

O PL foi vice do presidente Lula nos seus dois primeiros mandatos.

YouTube Valdemar Costa Neto fala sobre Bolsonaro, Moro, Lula e sucessão em Mogi Presidente nacional do PL é sabatinado pelo jornalista Darwin Valente. Valdemar diz ainda que a repercussão do vídeo, com o trecho editado, foi "coisa do PT", e minimizou o episódio, dizendo que Bolsonaro nem ligou para ele por isso.

Mais ainda, o dirigente afirmou que ele e o ex-presidente torcem pelo sucesso do governo, pelo bem do país, mas criticou medidas econômicas do Lula 3.

"Estamos torcendo para ele acertar, porque estamos querendo ver o Brasil ir bem. [Mas] Acho difícil, temos que fazer economia, poupar, não gastar dinheiro do governo para fazermos o que precisamos fazer, investir em saúde, educação, segurança pública. Segurança está barbaridade", disse.

Nas redes sociais, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) postou o trecho do vídeo em que Valdemar dá a entrevista. Farias afirma que só acreditaria que Valdemar elogiava Lula se visse o vídeo. Depois de compartilhar a entrevista, escreve "Não tem como! O Lula é o cara!".

Abaixo da publicação de Lindbergh, alguns usuários criticam a postura de Valdemar. "Esperrar [sic] o que dele? Você não conhece o pssado [sic] desse senhor? Eles eram amigos no mesmo lado!", afirma um usuário.

Em outra publicação sobre a entrevista, pessoas criticam a atuação de Valdemar com frases como "amizade de presídio é forte mesmo" e "waldemar [sic] comunista".

No trecho da entrevista que viralizou, Valdemar afirma que Lula não tem comparação com Bolsonaro e que o presidente petista é "camarada do povo".

"O Lula é completamente diferente do Bolsonaro", afirma Valdemar. O político afirma que Lula é um "fenômeno" por ter "chegado aonde chegou". Ele também elogia a atuação de Lula em governos anteriores.

Segundo o político, o presidente petista é diferente de Bolsonaro porque tem prestígio, embora não tenha "o carisma que Bolsonaro tem". "O Lula tem prestígio. Popularidade. Ele é conhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro não. O Bolsonaro teve um mandato só".

Valdemar também afirmou que o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) errou no julgamento de Lula na Lava Jato. O hoje senador foi considerado parcial na sua atuação como juiz nos processos envolvendo o ex-presidente, preso em 2018 acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-juiz da Lava Jato deixou a magistratura para se tornar ministro da Justiça no governo Bolsonaro.

Depois, Moro saiu do cargo acusando o ex-presidente de interferir na PF, ensaiou uma candidatura a presidente da República e acabou se elegendo como senador. Agora, enfrenta um processo de cassação, sob a acusação de abuso de poder econômico na campanha eleitoral.

"Se ele [Lula] errou em alguma coisa, ele tinha que ser condenado tudo dentro da lei. O Moro errou. O Moro superou os limites da lei. E ninguém imaginava que o Moro queria ser presidente da República", afirmou Valdemar na entrevista.

" Quando eu falo isso [que Moro ultrapassou os limites da lei], o pessoal da direita fica bravo comigo. Amanhã é um cacete em cima de mim na internet, mas é verdade", afirmou.

Valdemar citou a condução coercitiva de Lula para depor na época da Lava Jato como um exemplo de má conduta do ex-juiz e disse que Moro "passou do limite da lei para aparecer, para ser candidato a presidente". O presidente do PL ainda disse que o ex-juiz "vai pagar caro" pela conduta e que vai ser cassado.