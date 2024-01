BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O líder da União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (BA), organizou uma festa de Ano-Novo na Ilha dos Frades, no litoral baiano, em um espaço de eventos ligado ao empresário do setor de gás Carlos Suarez.

As comemorações duraram cerca de uma semana, período no qual passaram pelo local políticos de diversos partidos, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e outras autoridades, como o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.

A festa foi noticiada pelo jornal O Globo e as informações foram confirmadas pelo líder da União Brasil à Folha.

Questionado pela Folha, Suarez afirmou que o "espaço foi alugado por cessionário durante o período das festas de fim de ano, o qual pagou por todas as despesas" e que envolver o caso "em disputas políticas ou revanches não deve prevalecer".

Elmar é um dos cotados nos bastidores do Congresso para suceder Lira na presidência da Câmara, mas ele nega que o evento tenha tido teor eleitoral.

"Aluguei o cerimonial que toda pessoa pode alugar. Tenho contrato, paguei da minha conta. Tinha gente do Ministério Público, juízes federais, desembargador, deputado do PC do B ao PL, sou amigo de todo mundo", afirmou.

Ele diz que reservou o espaço apenas parcialmente, para cerca de cem pessoas, onde no total caberiam cerca de mil.

"Fomos no dia 28 e ficamos até dia 5. Antonio Rueda [futuro presidente do União Brasil] foi num dia e voltou no outro. Arthur [Lira] chegou só dia 5. Celso [Sabino, ministro do Turismo e deputado da União Brasil licenciado] ficou do dia 28 ao 1º. Dos que ficaram, 80% era da Bahia", completou o parlamentar.

A lista de presentes incluiu o senador Weverton Rocha (PDT-MA), o deputado Zeca Dirceu (PT-PR) e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA) -todos próximos de Elmar. Segundo o deputado, os custos foram todos pagos por ele e por colegas do estado.

Carlos Suarez foi um dos fundadores da empreiteira OAS e é conhecido por sua influência no meio político baiano.

Em 2010, foi o maior doador como pessoa física da campanha do então governador Jaques Wagner, hoje líder do governo Lula (PT) no Senado.

O empresário também esteve presente na festa de Elmar. Suarez, um dos principais nomes do setor de gás no Brasil, é próximo do ministro da Casa Civil, o ex-governador Rui Costa (PT).

Como mostrou a Folha, Costa tem ajudado a agilizar projetos sobre o setor do gás no país.

Medidas adiadas há anos foram desengavetadas com apoio do Planalto, entre elas o Brasduto, rede de gasodutos que passaria por capitais e áreas do interior do Brasil, estimada em R$ 100 bilhões.

O local onde aconteceu a festa de Elmar é o Cerimonial Loreto, que é gerido pela Fundação Baía Viva, presidida por Isabela Suarez, filha do empresário.

Em 2020, a Folha de S.Paulo mostrou que o governo da Bahia firmou um contrato de comodato e autorizou o empréstimo de obras do artista plástico Frans Krajcberg para a fundação.

A ilha pertence ao município de Salvador, mas não possui acesso terrestre. Só é possível chegar ao local em lanchas e escunas.

O espaço tem capela climatizada e heliponto e costuma abrigar festas de casamento, além de eventos corporativos de grandes empresas.

A Fundação Baía Viva já teve sua atuação questionada pelo Ministério Público Federal e chegou a ser ré em um processo de crime ambiental pela realização de obras na Ilha dos Frades.

Em 2022, a Justiça Federal multou a Prefeitura de Salvador, empreiteiras e Suarez em R$ 5 milhões por dano moral coletivo. Segundo o empresário, as decisões foram anuladas e atualmente "não há nenhuma decisão judicial válida para obrigar o pagamento de danos morais coletivos ou obras de restauração".