SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), rasgou elogios ao presidente da Câmara Municipal da capital, Milton Leite (União Brasil), durante evento na Vila Emir, na zona sul de São Paulo.

O evento foi a implantação da Usina Fotovoltaica Flutuante Araucária, na represa Billings. Como a região é reduto eleitoral de Leite, diversos de seus apoiadores compareceram e gritaram elogios, que foram incorporados pelo governador.

"Que o Milton era querido, tudo bem, a gente já sabia. Agora lindão? Mas é o seguinte, estava olhando aqui melhor, Milton, se é pra ganhar o coração do Miltão, é lindo mesmo. No início eu estava meio assim 'lindão, espera aí'. Não, tá certo, vai ficando simpático ao longo tempo", disse Tarcísio.

"Obrigado pelo carinho, a gente fica feliz de ser recebido assim. Para ser recebido assim vale chamar o Miltão de lindo", afirmou.

O governador e o presidente da Câmara têm acumulado atritos desde o ano passado.

Nos primeiros meses de gestão estadual, Tarcísio articulou a redução de influência de Leite no Governo de São Paulo, que foi grande nas administrações João Doria e Rodrigo Garcia (PSDB), especialmente na área de Transportes.

A tensão atingiu ápice em junho do ano passado, quando os deputados estaduais do União Brasil obstruíram votação de um projeto de Tarcísio na Assembleia Legislativa de São Paulo. Líderes do partido criticavam o governador pela demora na nomeação de cargos, e o governo respondia que não mudaria a postura.

O principal projeto da gestão Tarcísio, a venda da Sabesp, precisará de autorização da Câmara Municipal de São Paulo para ser concluído.

Leite tem dito que a proposta do governo não oferece informações básicas para que a discussão possa avançar, como, por exemplo, o valor que o estado pretende arrecadar com a venda das ações da empresa.