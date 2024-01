SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Justiça cancelou viagem de quatro servidores da Polícia Federal que participariam de feira de armas num hotel cassino de Las Vegas, em Nevadanos Estados Unidos, na próxima semana.

Faziam parte da equipe o delegado diretor de logística policial e três chefes de áreas administrativas ligadas ao controle operacional, planejamento e ensino.

O evento "Shooting, Hunting and Outdoor Trade Show" é uma feira anual que expõe armas de fogo e de caça e equipamentos para atividades ao ar livre, como tiro ao alvo, além de material para uso e proteção das polícias.

Os visitantes podem testar lançamentos de pistolas, armas longas, munições e ótica. Há os chamados eventos educacionais, com palestras e seminários.

A mostra é organizada pela Firearm Industry Trade Association.

A exposição deste ano será realizada de 23 a 26 de janeiro no The Venetian Resort Hotel Casino, um resort cinco estrelas com mais de 40 restaurantes. O complexo dispõe de um cassino de última geração, deck com piscina de 0,6 hectares, outras dez piscinas exteriores e cabanas privativas.

A previsão dos organizadores é reunir 1.600 empresas expositoras numa área de 630 mil metros quadrados.

No último dia 12, o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, autorizara o afastamento do país da equipe da PF, de 21 a 28 deste mês, com ônus. Ou seja, com direito a passagens e diárias, vencimentos integrais e demais vantagens do cargo.

Em seguida, Cappelli entrou em férias.

Dias após a Folha de S.Paulo pedir informações sobre o evento, o secretário substituto, Diego Galdino, suspendeu a viagem. Galdino tornou a autorização da portaria anterior insubsistente (sem fundamento, sem razão de ser).

A equipe era formada pelo delegado André Luis Lima Carmo, diretor de Administração e Logística da PF; escrivã Deborah Rodrigues Afonseca, coordenadora-geral da diretoria de Administração e Logística; perito criminal Flávio Alves Carlos, chefe da Divisão de Planejamento e Controle da Logística Policial e agente federal Marcelo Simões Vassoler, chefe de ensino operacional da Academia Nacional de Polícia.

O cancelamento da viagem foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (17).

A Abimde (Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança) participou do evento de 2023. A revista da entidade informa que, em 2022, ainda sob o impacto da Covid-19, a feira de Las Vegas recebeu mais de 43.000 visitantes de 114 países.

A Folha de S.Paulo pediu informações ao Ministério da Justiça e à PF sobre o interesse na feira, a participação da PF nos eventos anteriores durante o governo Jair Bolsonaro (PL) e os motivos do cancelamento da viagem.

Informou a assessoria de imprensa do ministério que "a Secretaria-Executiva do MJSP apenas autoriza a viagem; os motivos, as explicações técnicas e o histórico devem ser conferidos com a Polícia Federal".

Já a assessoria de imprensa da Polícia Federal informou que a resposta seria dada pelo Ministério da Justiça.

Até a publicação da reportagem, os dois órgãos ainda não haviam prestado as informações solicitadas.

Na última semana, o presidente Lula definiu a troca no Ministério da Justiça, com a esperada saída de Flávio Dino para assumir uma vaga no STF. O ministro aposentado do Supremo Ricardo Lewandowski foi indicado para substituí-lo no governo e deve tomar posse em fevereiro.

O PSB, partido de Dino e do vice-presidente Geraldo Alckmin, vinha pressionando para manter secretarias na Justiça ou até mesmo a criação do Ministério de Segurança Pública, sob o comando de Cappelli. O secretário-executivo, no entanto, saiu de férias e, após a transição, não deve continuar na pasta.