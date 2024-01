SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai apoiar o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que concorre à reeleição e tem como principal adversário Guilherme Boulos (PSOL).

Até agora, o próprio Bolsonaro não deixou claro seu apoio, apesar das indicações de Tarcísio e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Tarcísio afirmou que o ex-presidente vem "entendendo o cenário eleitoral" e a questão da "viabilidade eleitoral", indicando que Bolsonaro foi convencido da tese do PL de que um candidato totalmente bolsonarista não venceria Boulos, mas Nunes teria mais chances.

Tarcísio e Nunes estiveram juntos nesta segunda-feira (22), na entrega de 160 unidades habitacionais da CDHU em Guaianases, zona leste da capital.

Já é o segundo compromisso público de Tarcísio e Nunes com o tema da habitação, área que projetou Boulos, líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto).

O prefeito, por sua vez, disse que vai conquistar o eleitor bolsonarista mostrando que é o melhor para a cidade e defendeu "vencer a extrema esquerda" em referência a Boulos, a quem chamou de "sem experiência" e "agressivo". Ao final disse defender o que diz a bandeira do Brasil, "Ordem e Progresso", em um aceno à direta conservadora.

O evento teve uma série de recados ao adversário do PSOL. O secretário estadual da Habitação, Marcelo Branco, afirmou em seu discurso que, das 160 famílias contempladas, 27 já haviam sido atendidas por um convênio em 2002, mas o prédio que deveria ter sido entregue a elas, na Cidade Tiradentes, foi invadido.

Segundo ele, isso mostra a injustiça das invasões. "A gente tem que ser firme com essas questões para que a justiça seja feita", disse Branco.

Nunes também ressaltou o trabalho conjunto com o governo Tarcísio em diversas áreas, como costuma fazer nos eventos com o governador. O alinhamento entre as gestões estadual e municipal vai ser explorado na campanha como um ativo para o prefeito, em contraponto a Boulos, que faz oposição a Tarcísio.