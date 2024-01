SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa do instituto MDA encomendada pela CNT Confederação Nacional do Transporte) divulgada nesta terça-feira (23) mostra que 33,5% disseram ter mais chance de votar em um candidato a prefeito apoiado pelo presidente Lula (PT). Já 15,7% falaram ser mais provável votar em alguém apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

APOIOS NA ELEIÇÃO MUNICIPAL

Na próxima eleição para prefeito (a), tem mais chance de votar em candidato que seja:

- apoiado ou apoiador presidente Lula: 33,5%

- apoiado ou apoiador de Jair Bolsonaro: 15,7%

- alguém que seja contra Lula e Bolsonaro: 11%

- não sabe avaliar: 6,5%

Maioria ainda não definiu em quem vai votar em outubro. Segundo a pesquisa, apenas 20,3% disseram já saber qual é seu candidato. Outros 42,6% disseram que vão escolher após definição das candidaturas e propagandas, e 28,1%, que vão escolher na última semana. 9% não souberam avaliar.

"Eleitor ainda não acordou muito para eleições de outubro", disse Marcelo Souza, diretor do MDA durante apresentação do levantamento. "As candidaturas também não estão postas nas principais cidades, principalmente nas menores."

Pesquisa aponta preferência por candidato que "represente mudança". 54% disseram que tem mais chance de votar em candidato que represente mudança, enquanto 32,8%, que represente continuidade. 8,7% disseram ser indiferentes, e 4,5% não souberam avaliar.

Levantamento também mediu aprovação do governo federal. 42,7% avaliaram o governo de Lula como ótimo ou bom, enquanto 27,9%, como ruim ou péssimo.

METODOLOGIA

A pesquisa entrevistou 2.002 pessoas presencialmente entre os dias 18 e 21 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%.

