SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) entregará mais de mil títulos de regularização fundiária nesta quarta-feira (24) em Euclides da Cunha Paulista (702 km da capital), na região conhecida como Pontal do Paranapanema, no extremo oeste de São Paulo.

Ele estará acompanhado de Guilherme Piai, secretário de Agricultura do estado que tem se encarregado da política agrária da gestão estadual, e de Lucas Bressanin, diretor-executivo da Fundação Itesp.

Segundo a pasta, trata-se da maior entrega de títulos já realizada pelo governo paulista.

O Pontal reúne 32 municípios e foi o epicentro do conflito agrário do país na década de 1990 devido a mais de 1 milhão de hectares de terras devolutas que ali se concentram --áreas públicas ocupadas irregularmente que nunca tiveram destinação definida pelo poder público e em nenhum momento tiveram dono particular.

A área é um reduto de grupos de lutas pela reforma agrária, especialmente do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), que nesta semana tem realizado eventos em comemoração dos seus 40 anos de existência. O movimento foi fundado durante um encontro nacional realizado de 21 a 24 de janeiro de 1984 em Cascavel (PR).

A entrega de títulos de propriedade para os assentados é inspirada em política implementada para o campo no governo de Jair Bolsonaro (PL).

O modelo enfrenta oposição de movimentos sem-terra e partidos de esquerda, que veem esvaziamento do processo de reforma agrária.

Já os defensores da prática argumentam que ela retira os assentados da órbita do MST e movimentos similares, dando liberdade para que produzam de acordo com regras de mercado.