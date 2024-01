BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, negou uso político da Polícia Federal e disse nesta quarta-feira (30) que no Brasil ninguém tem imunidade contra investigações.

A declaração foi dada em evento de despedida de Dino do ministério e dias após operação sobre a chamada "Abin Paralela" no governo Jair Bosonaro (PL) ter como um dos alvos Carlos Bolsonaro (Republicanos), vereador no Rio de Janeiro.

"O que me parece é que indevidamente há pessoas que querem uma espécie de imunidade de jurisdição", disse Dino, sem citar o ex-presidente e seu filho.

O ministro disse que a PF não "inventa" investigações e que o órgão não poderia ignorar indícios de irregularidades na Abin (Agência Brasileira de Inteligência). "O que a PF vai fazer? Fingir que não viu? Há denúncias de três anos atrás sobre o uso de equipamentos [na agência]", disse Dino.

Na segunda-feira (29), a PF cumpriu mandados de busca e apreensão para avançar na investigação sobre supostas irregularidades na Abin. A ação mirou pessoas que foram destinatárias das informações que teriam sido produzidas de forma ilegal pela agência de inteligência do governo federal.

Flávio e Eduardo Bolsonaro reagiram à operação, argumentando que a ação foi ilegal e cinematográfica.

O ministro também disse nesta quarta que o governo não espetaculariza ações de combate à corrupção.

Dino assumirá a vaga de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) em 22 de fevereiro. Antes, ele vai exercer por poucas semanas o mandato de senador. Já o Ministério da Justiça e Segurança Pública será comandado por Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF.