BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, retiraram nesta quinta-feira as grades em frente ao tribunal e que haviam sido colocadas após os ataques golpistas de 8 de janeiro do ano passado.

Em sua fala, Barroso exaltou a harmonia entre os Poderes atualmente no país. Ao seu lado, Pacheco afirmou que "a segurança democrática, no fim das contas, depende de um trabalho harmonioso, coordenado e cooperativo entre os Poderes".

Ambos falaram no plenário do STF, em sessão de abertura do ano do Judiciário. O presidente Lula (PT) foi um dos convidados. Ao falar de harmonia e democracia de hoje, nenhum deles citou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que liderou no país atritos entre os Poderes durante seu período na Presidência da República e também incentivou atos golpistas que culminaram com os ataques do 8 de janeiro de 2023.

