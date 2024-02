SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) compareceu ao ato que marcou o retorno de Marta Suplicy ao PT. Antes de o evento começar, ele, que é ex-marido de Marta, cantou para o público as canções "Eu Sei que Vou te Amar" e seu clássico "Blowin' in the Wind".

A ex-prefeita assinou nesta sexta-feira (2) sua filiação ao PT, sigla à qual retorna após nove anos a convite do presidente Lula (PT) para ser vice de Guilherme Boulos (PSOL) na eleição para a Prefeitura de São Paulo.

Eduardo Suplicy chegou a defender prévias para a escolha da vice. Ele foi ao ato após ter conversado com ela e recuado na oposição interna. O deputado foi recebido por Lula nesta semana e obteve avanço nas articulações pela renda mínima no país, sua principal pauta.

A volta de Marta à legenda reuniu líderes e militantes do partido na Casa de Portugal, na região central, em evento com tom de festa e superação de divergências e mágoas.