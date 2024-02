VICTORIA AZEVEDO

BRASÍLIA

Presidente da Câmara tem feito duras críticas ao ministro responsável pela articulação política do governo

05/02/2024

A cerimônia que marcou a abertura do ano legislativo nesta segunda-feira (5) no Congresso Nacional expôs uma relação fria entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro da SRI (Secretaria de Relações Institucionais), Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do Executivo no Legislativo.

O ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), durante cerimônia que marcou a abertura do ano legislativo Pedro Ladeira/Folhapress O ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), durante cerimônia que marcou a abertura do ano legislativo **** Desde o fim do ano passado, Lira tem feito duras críticas a Padilha e, nos últimos dias, elevou o tom das queixas. O parlamentar culpa Padilha por descumprimento de acordos, sendo o principal deles a liberação das verbas de emendas parlamentares negociadas com os deputados --principalmente recursos do Ministério da Saúde.

O presidente da Câmara chegou a avisar interlocutores de Lula (PT) que, sem a troca de Padilha, a pauta do governo na Câmara não avançará.

Durante a leitura da mensagem de Lula, Lira e Rui Costa conversaram e tiveram momentos de descontração, com risadas --sem a participação de Padilha, que olhava para o plenário.

Na semana passada, Costa fez uma visita a Lira, na residência oficial da presidência da Câmara, e levou ao ministro insatisfações com vetos presidenciais e a baixa execução de emendas no fim de 2023.

Na abertura de seu discurso nesta segunda, Lira citou nominalmente Padilha, assim como as demais autoridades que estavam sentados à mesa. Em seu discurso, o presidente da Câmara mandou diversos recados ao governo federal, afirmando que o Executivo precisa cumprir com acordos firmados e que o Orçamento não pode ser de autoria exclusiva do governo.

Ao final do evento, as autoridades se levantaram para deixar o espaço. Nesse momento, Padilha busca espaço com Lira, mas consegue um aperto de mão sem qualquer outra interação.