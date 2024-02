SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, defende que a Procuradoria Geral da República investigue a eventual participação do PL em uma tentativa de golpe. Com base no que for constatado, poderá haver pedido de cassação do registro da legenda.

"Precisamos ter as informações. Com o resultado dessa investigação analisaremos as medidas a serem tomadas", afirmou Gleisi.

Ele disse apoiar ação movida junto à PGR pelo senador Humberto Costa (PT-PE), que solicita a apuração do papel de dirigentes da legenda de Jair Bolsonaro nas articulações golpistas reveladas pela Polícia Federal.

Entre os alvos da operação estão altos dirigentes do PL, a começar do próprio Bolsonaro, que é presidente de honra da legenda. Também foram atingidos o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e o secretário de Relações Institucionais, general Walter Braga Netto.