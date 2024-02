BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) conversa com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), nesta sexta-feira (9), em meio às duras críticas do deputado à articulação política do governo.

Lula convidou Lira para um café da manhã no Palácio da Alvorada. Segundo auxiliares, o petista fazia questão de se encontrar com Lira antes do feriado para que a reunião não ficasse para depois do carnaval.

Desde o fim do ano passado, Lira tem feito duras críticas ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, mas elevou o tom das queixas nos últimos dias.

O parlamentar culpa Padilha por descumprir acordos, sendo o principal deles a liberação das verbas de emendas parlamentares negociadas com os deputados ?principalmente recursos do Ministério da Saúde.

Durante a abertura do ano legislativo, na segunda-feira (5), Lira expôs ainda mais o mal-estar. Já na chegada, o deputado acompanhou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, no acesso ao plenário da Câmara, e deixou Padilha para trás.

Lira conversou animadamente com Costa ao longo da cerimônia, chegando a cochichar no ouvido do chefe da Casa Civil, enquanto Padilha estava sentado à ponta da mesa.

O ministro das Relações Institucionais também não foi convidado a posar para a foto oficial de entrega da mensagem de Lula aos presidentes da Câmara e Senado, ficando de fora da cena.

Ao final do evento, Lira levantou-se sem se despedir do ministro responsável pela articulação política do governo. Coube a Padilha ir ao encontro do presidente da Câmara e tocar no braço de Lira para cumprimentá-lo. Lira se desvencilhou rapidamente, sendo seguido por Padilha até a saída do plenário, por uma lateral, enquanto Costa era parabenizado por parlamentares.

Durante a solenidade, Lira também teceu críticas a medidas do governo que foram rejeitadas pelo Congresso no ano passado. Ele citou a reoneração de 17 setores da economia e o Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos).