SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (9) uma operação para identificar autores de um áudio falso feito com o uso de inteligência artificial para difamar o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante).

Os suspeitos teriam criado um áudio com a voz do prefeito David Almeida (Avante) ofendendo professores. A manipulação ocorreu depois que docentes fizeram uma manifestação em frente à prefeitura em dezembro do ano passado.

Um designer, três empresas de publicidade, sócios das empresas e dois compartilhadores de ''fake news'' são alvos. Nove mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, alguns computadores já foram apreendidos e eles foram intimados a depor.

A PF conseguiu identificar o sistema usado, o autor da produção do áudio, o local e a agência que fez a divulgação. O áudio falso teve grande repercussão na época e o próprio prefeito fez a denúncia.

A técnica de adulteração de sons e imagens é conhecida como ''Deep Fake''. A voz e a aparência de alguém podem ser recriadas artificialmente.