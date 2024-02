BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Exército exonerou de cargos de comando dois militares alvos da operação da Polícia Federal que investiga o planejamento de um golpe de Estado contra a eleição de Lula (PT).

Deixaram as funções o tenente-coronel Guilherme Marques Almeida, comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas do Exército, e o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, comandante da 3ª Companhia de Forças Especiais.

As exonerações atendem à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de deixar sem função os militares investigados no inquérito da Polícia Federal.