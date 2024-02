SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O coronel do Exército Bernardo Romão Corrêa Neto, um dos alvos dos mandados do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes na operação da Polícia Federal deflagrada na quinta-feira (8), foi preso na madrugada deste domingo (11) ao desembarcar em Brasília.

Ele estava em missão nos Estados Unidos prevista para durar até 2025. Corrêa Neto está preso no Batalhão da Guarda Presidencial.

Sete militares da ativa do Exército foram alvos da operação. Dos 7, 3 foram presos. São eles o coronel Corrêa Netto, o tenente-coronel Rafael Martins e o coronel Marcelo Câmara, que está no Batalhão de Polícia do Exército (BPE), em Brasília. O quarto preso é Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro.

*

BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETO

Corrêa foi alvo de prisão após a Polícia Federal encontrar mensagens trocadas com Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente, sob suspeita de participarem da preparação para a tentativa de um golpe de Estado. Ele falava com Cid sobre o planejamento e os desdobramentos da minuta do golpe.

Coronel foi designado para exercer missão nos Estados Unidos, onde estava desde dezembro de 2022.

Para a PF, segundo descreve reportagem do UOL, a permanência dele em solo estrangeiro e a designação da missão apenas no fim do governo Bolsonaro "demonstram fortes indícios de que o investigado agiu para se furtar ao alcance de investigações e consequentemente da aplicação da lei penal, fatos estes que justificam a decretação da prisão preventiva."

RAFAEL MARTINS

Rafael Martins é major das Forças Especiais do Exército. Assim como Filipe Martins e Marcelo Costa Câmara, foi um dos militares que recebeu mandado de prisão na operação da Polícia Federal.

Segundo a investigação, o major teria articulado a organização e o financiamento de manifestações golpistas ocorridas em Brasília. Ele teria feito o planejamento em parceria com Cid.

FILIPE MARTINS

O ex-assessor para Assuntos Internacionais de Bolsonaro foi preso pela PF na operação da semana passada. Segundo a investigação, Filipe teria apresentado ao ex-presidente a minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres.

Ele fazia, no governo Bolsonaro, parte do núcleo que tinha o filósofo Olavo de Carvalho como guru e era conhecido por ser entusiasta de Steve Bannon, ex-estrategista do presidente americano Donald Trump.

MARCELO CÂMARA

O militar Marcelo Câmara foi ex-assessor de Bolsonaro. Ele já era investigado no caso de fraude do cartão de vacina do ex-presidente.

Próximo ao político, já atuou como ajudante de ordens e assessor especial de Bolsonaro. No gabinete, produzia informações a pedido do ex-presidente. Segundo a PF, Câmara passou a monitorar os passos do ministro Alexandre de Moraes, do STF, junto com o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente.