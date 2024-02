SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - A ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy (PT) fez menção ao "fascismo" ao criticar neste domingo (18) as alianças do prefeito Ricardo Nunes (MDB), com quem rompeu para ser vice de Guilherme Boulos (PSOL).

Ela divulgou mensagem, replicada em suas redes sociais, após reportagem da Folha mostrar um disputa pelo termo "frente ampla" entre as campanhas de Boulos e Nunes, rivais na disputa eleitoral deste ano.

"O fascismo foi desenvolvido para defender os valores mais inconsequentes da humanidade. Sempre se fará necessária uma Frente Ampla e Democrática para derrotá-lo. Uma frente não se caracteriza pelo número de partidos que agrega, mas sim pelos valores e ideais que carrega", disse em uma postagem no X, ex-Twitter.

O apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a Nunes foi apontado por aliados de Marta como decisivo para a saída dela da gestão municipal e para a sua volta ao PT para ser vice de Boulos.

Ainda na postagem, Marta escreveu que "a Frente Ampla que São Paulo merece e deseja é a da inclusão, do respeito, da liberdade, da verdade e da democracia".

A ex-prefeita era secretária de Relações Internacionais de Ricardo Nunes. Ela deixou o governo em janeiro um acordo alinhado por Lula para seu retorno ao PT.