SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um pedido de impeachment contra o presidente Lula (PT) por comparar as mortes na Faixa de Gaza ao holocausto tem apoio de 91 deputados. Desses, 20 são de partidos da base do governo.

Para os deputados, declaração polêmica foi crime de responsabilidade. Para eles, fala foi "ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade".

Entre os apoiadores, 20 são de partidos base do governo: dois do PSD, três do Republicanos, cinco do PP e dez do União Brasil, segundo a lista enviada pela deputada Carla Zambelli (PL-SP). São eles:

- Alfredo Gaspar (União Brasil-AL)

- Clarissa Tercio (PP-PE)

- Coronel Assis (União Brasil-MT)

- Coronel Telhada (PP-SP)

- Coronel Ulysses (União Brasil-AC)

- Cristiane Lopes (União Brasil-RO)

- Dayany Bittencourt (União Brasil-CE)

- Delegado Fabio Costa (PP-AL)

- Dr. Zacharias Calil (União Brasil-GO)

- Evair Vieira de Melo (PP-ES)

- Kim Kataguiri (União Brasil-SP)

- Mariana Carvalho (Republicanos-MA)

- Messias Donato (Republicanos-ES)

- Nicoletti (União Brasil-RR)

- Pedro Lupion (PP-PR)

- Reinhold Stephanes Jr (PSD-PR)

- Roberto Duarte (Republicanos-AC)

- Rodrigo Valadares (União Brasil-SE)

- Rosangela Moro (União Brasil-SP)

- Sargento Fahur (PSD-PR)

Presidente comparou as mortes causadas por Israel na Faixa de Gaza com o Holocausto. "O que está acontecendo na Faixa de Gaza, com o povo palestino, não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler decidiu matar os judeus", disse ele em entrevista coletiva na Etiópia.

Governo de Israel repudiou a fala e declarou presidente brasileiro "persona non grata" até que ele retire o que disse.

Mais de 29 mil pessoas morreram na Faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, segundo o último boletim do Ministério da Saúde do território. O governo israelense lançou a ofensiva após um ataque do Hamas deixar cerca de 1.200 pessoas mortas em 7 de outubro passado.

QUAIS DEPUTADOS ASSINARAM O PEDIDO DE IMPEACHMENT

- Abilio PL-MT

- Adilson Barroso PL-SP

- Adriana Ventura Novo-SP

- Alberto Fraga PL-DF

- Alfredo Gaspar União Brasil-AL

- Amália Barros PL-MT

- André Fernandes PL-CE

- Any Ortiz Cidadania-RS

- Bia Kicis PL-DF

- Bibo Nunes PL-RS

- Capitão Alberto Neto PL-AM

- Capitão Alden PL-BA

- Capitão Augusto PL-SP

- Carla Zambelli PL-SP

- Carlos Jordy PL-RJ

- Carol de Toni PL-SC

- Cel Chrisóstomo PL-RO

- Chris Tonietto PL-RJ

- Clarissa Tercio PP-PE

- Coronel Assis União Brasil-MT

- Coronel Fernanda PL-MT

- Coronel Meira PL-PE

- Coronel Telhada PP-SP

- Coronel Ulysses União Brasil-AC

- Cristiane Lopes União Brasil-RO

- Daniel Freitas PL-SC

- Daniela Reinehr PL-SC

- Dayany Bittencourt União Brasil-CE

- Delegado Caveira PL-PA

- Delegado Éder Mauro PL-PA

- Delegado Fabio Costa PP-AL

- Delegado Ramagem PL-RJ

- Domingos Sávio PL-MG

- Dr. Frederico PRD-MG

- Dr. Jaziel PL-CE

- Dr. Zacharias Calil União Brasil - GO

- Eduardo Bolsonaro PL-SP

- Eli Borges PL-TO

- Eros Biondini PL-MG

- Evair Vieira de Melo PP-ES

- Fernando Rodolfo PL-PE

- Filipe Barros PL-PR

- Filipe Martins PL-TO

- General Girão PL-RN

- Gilberto Silva PL-PB

- Gilson Marques Novo-SC

- Gilvan da Federal PL-ES

- Giovani Cherini PL-RS

- Gustavo Gayer PL-GO

- Helio Lopes PL - RJ

- Jefferson Campos PL-SP

- José Medeiros PL-MT

- Julia Zanatta PL-SC

- Junio Amaral PL-MG

- Kim Kataguiri União Brasil-SP

- Lincoln Portela PL-MG

- Luiz Lima PL-RJ

- Luiz Philippe de Orleans e Bragança PL-SP

- Magda Mofatto PRD-GO

- Marcel Van Hattem Novo-RS

- Marcelo Álvaro Antônio PL-MG

- Marcelo Moraes PL-RS

- Marcio Alvino PL-SP

- Marco Feliciano PL-SP

- Marcos Pollon PL-MS

- Mariana Carvalho Republicanos-RO

- Mario Frias PL-SP

- Maurício Marcon Podemos-RS

- Maurício Souza PL-MG

- Messias Donato Republicanos-ES

- Miguel Lombardi PL-SP

- Nicoletti União Brasil -RR

- Nikolas Ferreira PL-MG

- Paulo Bilynskyj PL-SP

- Pedro Lupion PP-PR

- Professor Alcides PL-GO

- Reinhold Stephanes Jr PSD-PR

- Ricardo Salles PL-SP

- Roberta Roma PL-BA

- Roberto Duarte Republicanos-AC

- Rodolfo Nogueira PL-MS

- Rodrigo Valadares União Brasil-SE

- Rosana Valle PL - SP

- Rosangela Moro União Brasil-SP

- Sanderson PL-RS

- Sargento Fahur PSD-PR

- Sgt Gonçalves PL-RN

- Silvia Waiãpi PL-AP

- Silvio Antonio PL-MA

- Zé Trovão PL-SC

- Zucco PL-RS