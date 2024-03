SÃO PAULO

Para além das convocações, é possível inscrever-se voluntariamente a cada ano de eleição

(FOLHAPRESS) Em 01/03/2024 04h01

Em cada eleição são convocados mesários, que operacionalizam o entorno da seção de votação em conjunto com os outros agentes eleitorais. Eles fiscalizam o uso da urna eletrônica e são responsáveis pela emissão do boletim de urna, que apresenta a quantidade de votos recebidos por cada candidato após o encerramento da votação.

Cada mesário recebe, por dia trabalhado, dois dias de folga no trabalho, e mais dois dias pelo treinamento da Justiça Eleitoral para o dia do pleito --chegando ao máximo de seis dias de descanso, referentes ao primeiro e segundo turnos. Para os universitários, servir às eleições rende horas complementares para o recebimento do diploma.

Em caso de concursos públicos, o edital pode prever a participação como mesário como um critério de desempate para a classificação final.

Os TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) de cada estado convocam algumas pessoas para trabalhar como mesários, mas é possível se inscrever para trabalhar voluntariamente e receber os benefícios acima.

Mesário auxilia eleitor em seção de votação na Barra Funda, na zona oeste da capital paulista Zanone Fraissat - 29.nov.20/Folhapress Mesário auxilia eleitor em seção de votação na Barra Funda, na zona oeste da capital paulista **** Veja como participar e ser um mesário voluntário nas eleições de 2024:



Requisitos

Para se tornar um mesário voluntário, é preciso ser maior de 18 anos e não possuir nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral. É possível verificar sua situação em um cartório eleitoral ou digitalmente, pelo autoatendimento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ou do TRE de seu estado.

Para checar pendências eleitorais, basta entrar na página do TSE ou do TRE correspondente ao seu domicílio e clicar, logo na página inicial, no botão "situação eleitoral". Após isso, preencha os documentos. Se houver alguma irregularidade, o sistema o orientará a resolver a situação.

Não podem ser mesários os candidatos e parentes de até segundo grau, inclusive cônjuges; membros de diretórios de partidos em caso de exercício de função executiva; autoridades e agentes de segurança, ou funcionários em cargos de confiança do Executivo; e pessoas que pertencem ao serviço eleitoral.

Galeria Conheça principais dispositivos de segurança das urnas eletrônicas Etapas do processo eleitoral possuem diferentes medidas de segurança e formas de auditagem https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1707724498434838-conheca-principais-dispositivos-de-seguranca-das-urnas-eletronicas ***

Cadastro

Para ser um mesário voluntário, é necessário inscrever-se, tanto presencialmente, em cartórios eleitorais, quanto nos canais digitais, na página do TRE do seu estado. Clique em "serviços eleitorais" e em "mesários", e depois, em "faça sua inscrição". Preencha os dados solicitados, e conclua o cadastro.

Também é possível realizar a inscrição através do aplicativo "e-Título", disponível nas lojas dos sistemas iOS e Android. No menu de opções, há uma área para mesários, onde é possível inscrever-se para exercer a função e para realizar o treinamento.

Após a inscrição, os juízes eleitorais analisam as inscrições e fazem as convocações por email.

Newsletter Brasília hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal ***

Números

Segundo o TSE, 1,7 milhão de mesários foram nomeados para comparecer às seções eleitorais no pleito de 2022. Entre eles, 52% foram convocados a realizar o trabalho, e 48% se candidataram para atuar voluntariamente no dia da eleição.