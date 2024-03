BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Câmara dos Deputados instalou na quarta-feira (6) mais da metade das comissões permanentes da Casa, após uma série de negociações entre as lideranças partidárias. De um total de 30 colegiados, foram instalados 22 e eleitos 19 presidentes.

O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu nomes de sua ala bolsonarista para comandar comissões estratégicas da Câmara, colocando o presidente Lula (PT) sob pressão.

Caroline de Toni (PL-SC) vai presidir a CCJ (Constituição e Justiça), considerada a principal da Casa, e Nikolas Ferreira (PL-MG), a de Educação.

O PT, por sua vez, terá o comando da Saúde, que, neste ano, tem a maior quantidade de emendas (R$ 4,5 bilhões). O escolhido para presidir o colegiado é Dr. Francisco (PT-PI), médico e deputado federal de primeiro mandato.

Pelas regras da Câmara, as comissões são distribuídas de acordo com o tamanho das bancadas, com os maiores partidos tendo a preferência no momento de escolher os colegiados.

Veja quem é quem no comando das comissões:

1) Constituição e Justiça (CCJ)

Caroline de Toni (PL-SC): eleita para seu primeiro mandato em 2018 e reeleita em 2022. Da ala bolsonarista do PL, faz duras críticas a Lula e ao seu governo. Integrante da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), atuou como membro titular da CPI do MST no ano passado. Nas redes sociais se descreve como defensora da vida, da liberdade, da família, do agronegócio e da segurança pública.

2) Educação

Nikolas Ferreira (PL-MG): deputado federal mais votado em todo o país em 2022, exerce seu primeiro mandato. Coleciona polêmicas na Câmara, como o episódio em que colocou uma peruca e fez um discurso transfóbico no plenário num ataque a mulheres trans no Dia Internacional da Mulher do ano passado. Com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, defende pautas caras ao bolsonarismo, faz duras críticas à esquerda, ao presidente Lula e seu governo e à atuação de ministros do STF.

3) Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família

Pastor Eurico (PL-PE): deputado federal em seu quarto mandato, já foi filiado ao PSB e ao Patriota. Um dos membros mais atuantes da bancada evangélica da Casa, foi relator do projeto que proíbe a possibilidade de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Nas redes sociais, usa o lema "Deus, pátria, família e liberdade".

4) Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado

Alberto Fraga (PL-DF): deputado federal em seu quarto mandato, já foi filiado ao MDB e DEM. É um dos principais nomes da bancada da bala. Amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o parlamentar tece duras críticas ao governo Lula e ao presidente petista. Recentemente, afirmou ser uma "vergonha" a fuga de dois detentos do presídio federal de Mossoró e defendeu que alguém seja responsabilizado pelo que ocorreu.

5) Esporte

Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP): deputado federal em primeiro mandato e ex-senador, foi ministro no governo Dilma Rousseff (PT) e presidiu o PL. Da ala de parlamentares mais próximos do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, o deputado não endossou o pedido de impeachment de Lula pelas declarações do petista sobre o Holocausto.

6) Saúde

Dr. Francisco (PT-PI): deputado federal de primeiro mandato, é médico, foi prefeito de São Francisco do Piauí e secretário de saúde. Neste ano, apresentou um projeto de lei que cria uma política nacional de combate à dengue, à febre chikungunya e à febre zika. Irá presidir a comissão com maior montante de emendas (R$ 4,5 bilhões)

7) Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

Vicentinho Júnior (PP-TO): deputado federal em terceiro mandato, é integrante da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária). É considerado um nome de perfil moderado, apesar de ter assinado pedido de impeachment do ex-presidente Lula.

8) Finanças e Tributação

Mário Negromonte Jr. (PP-BA): deputado federal em seu terceiro mandato, já presidiu a CMO (Comissão Mista de Orçamento). É tido como parlamentar que tem bom diálogo com membros do governo. Em 2023, atuou em alguns momentos a favor do Executivo na CPI do MST.

9) Desenvolvimento Econômico

Danilo Forte (União Brasil-CE): deputado em seu quarto mandato, foi de partidos como MDB e PSDB. Em 2023, foi relator da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias ). Já presidiu a Funasa (Fundação Nacional de Saúde).

10) Relações Exteriores e de Defesa Nacional

Lucas Redecker (PSDB-RS): em seu segundo mandato como deputado federal, é integrante da oposição ao governo Lula na Câmara. Assinou pedido de impeachment contra o petista.

11) Viação e Transportes

Gilberto Abramo (Republicanos-MG): deputado federal em seu segundo mandato, é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. É presidente do grupo parlamentar de Amizade Brazil-Israel.

12) Indústria, Comércio e Serviços

Josenildo (PDT-AP): foi o deputado federal mais votado no Amapá nas eleições de 2022. Em seu primeiro mandato, é um dos vice-líderes do governo na Câmara.

13) Cultura

Aliel Machado (PV-PR): em seu terceiro mandato na Câmara, foi relator do projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono, aprovado na Casa no ano passado. Ele já presidiu a comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.

14) Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial

Daiana Santos (PC do B-RS): em seu primeiro mandato, é educadora social e sanitarista. Foi vereadora em Porto Alegre No ano passado, propôs a realização da primeira sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica da Câmara.

15) Defesa do Consumidor

Fabio Schiochet (União Brasil-SC): deputado em segundo mandato, já foi filiado ao PSL. No ano passado, presidiu a comissão de Minas e Energia da Câmara.

16) Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência

Weliton Prado (Solidariedade-MG): em seu quarto mandato de deputado federal, foi relator do Orçamento da União 2014. Atua com a pauta de saúde, principalmente temas relacionados ao câncer.

17) Legislação Participativa

Glauber Braga (PSOL-RJ): em seu quinto mandato, já foi filiado ao PSB. Advogado, já presidiu a comissão de Educação da Casa.

18) Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

Pedro Aihara (PRD-MG): em seu primeiro mandato, é bombeiro militar. Ficou conhecido por ser o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais durante as operações após a tragédia de Brumadinho.

19) Trabalho

Lucas Ramos (PSB-PE): em seu primeiro mandato, foi o primeiro vice-presidente da comissão de Indústria da Casa no ano passado.