SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou ser preciso mostrar o impacto da extrema direita na democracia para "vencer" o bolsonarismo. Em entrevista à CNN Brasil neste sábado, ela também voltou a criticar Campos Netto, presidente do BC, e a defender o o nome de Lula em 2026.

A deputada afirma que Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores "ideologizam" a opinião pública. Para a petista, existe uma "disputa política das ideias na sociedade". E diz haver um problema na comunicação do PT.

"Não precisamos ir só para a linha ideológica, mas para politizar, explicar quem ele é, o que significa Bolsonaro, o que é a extrema direita, que impacto tem para a democracia, para a vida das pessoas. Temos que começar a enfrentar isso, não ter medo e não achar que, desprezando o Bolsonaro, nós vamos vencer o bolsonarismo", afirmou Gleisi.

Gleisi diz que a esquerda "não vai abandonar as ruas" após o ato de Bolsonaro na avenida Paulista, em São Paulo (SP), no dia 25 de fevereiro. Para ela, a disputa de mobilizações deve ser decidida nas urnas.

"O resultado das urnas basta. O PT ganhou. [Bolsonaro] devia fazer uma reflexão profunda sobre isso e se envergonhar. O primeiro presidente a perder uma reeleição, mesmo dizendo que tem um batalhão."

ELEIÇÕES

Sobre as eleições municipais, Gleisi afirmou que não há uma orientação do PT para que haja candidatos do partido em todos os municípios.

"[Nosso foco são] os municípios que têm mais de 100 mil eleitores, são 213. Nós já temos 87 candidaturas definidas, e grande parte em processo de definição. [Nossa principal estratégia é] o PT lançar candidatos onde tem condições de disputar. Onde não tiver, escolhemos o melhor aliado que tenha para apoiar. Não adianta lançar candidato para marcar posição, nós não estamos mais nesse processo."

ELEIÇÕES 2026

A deputada também afirmou que Lula é o nome do PT para as próximas eleições presidenciais - Bolsonaro está inelegível até 2030.

Lula é o nosso candidato à reeleição. Nós temos polos hoje no Brasil. Temos a extrema direita estruturada e um campo democrático, progressista, popular, que precisa estar alinhado e que eu não vejo outro nome hoje com capacidade de disputar.

Questionada sobre quem seria o principal adversário de Lula nas urnas em 2026, Gleisi não cravou um nome. "É a extrema direita, eu não sei quem que eles vão escolher de candidatura, mas é eles", afirmou.