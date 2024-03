SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entre os pré-candidatos a vice-prefeito da cidade de São Paulo, Marta Suplicy (PT), vice de Guilherme Boulos (PSOL), é a mais conhecida, com 94% ?58% a conhecem muito bem, 22% um pouco, 13% de ouvir falar e 6% não a conhecem.

Os dados aparecem na mais recente pesquisa do Datafolha. Marta foi prefeita de São Paulo (2001 a 2004), além de deputada, senadora e ministra.

Ela era secretária municipal de Ricardo Nunes (MDB), que está empatado com Boulos na corrida, mas migrou para o PT para ser vice de Boulos após um convite do presidente Lula (PT).

O levantamento mostrou também que, para 16%, ela foi a melhor prefeita da capital paulista dos últimos 40 anos.

O Datafolha ouviu 1.090 eleitores na capital paulista na quinta (7) e na sexta (8). A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-08862/2024.

Outro vice popular é o apresentador de TV José Luiz Datena (PSB), que pode vir a ser vice de Tabata Amaral (PSB). Ele é conhecido por 89% ?45% muito, 26% um pouco, 19% de ouvir falar e 11% não o conhecem.

Completando uma dezena de partidos em menos de dez anos, Datena inicia pela quinta vez um ensaio para se candidatar a um cargo eletivo. Em todas as ocasiões anteriores, ele desistiu na última hora.

Já os nomes que são cogitados para formar chapa com o prefeito Ricardo Nunes, como o coronel da PM Ricardo Mello Araújo e a delegada Raquel Gallinati, ambos do PL, são amplamente desconhecidos (81% e 89%, respectivamente).

Bolsonarista, Mello Araújo foi presidente da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) e ex-comandante da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar). Quem sugeriu seu nome para a vice de Nunes foi o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Já Raquel é defendida por nomes do PL por ser mulher, suplente de deputada estadual, diretora da Adepol (associação de delegados de polícia) e ex-presidente do Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de SP).